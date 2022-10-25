Похороненная заживо мужем в лесу женщина сумела спастись из могилы

NBC News: муж похоронил заживо жену из-за раздела имущества

Заживо похороненная мужем в лесу из-за раздела имущества жительница США сумела спастись из могилы. Об этом сообщает NBC News.

Полицейские прибыли на вызов в частный дом и обнаружили 42-летнюю Ен Ан, которая звала на помощь. «Муж пытается убить меня», — кричала женщина. Шея, рот и колени потерпевшей были обмотаны скотчем. «На ее ногах были огромные синяки. Руки, голова, волосы и одежда были покрыты грязью», — говорится в судебных документах.

Ен заявила полиции, что ее муж, 53-летний Чхэ Кен Ан напал на нее в ее доме после обсуждения предстоящего развода и финансового вопроса. Она отметила, что Чхэ угрожал ей и ранее. Мужчина говорил, что скорее убьет жену, чем отдаст ей свои пенсионные сбережения.

Мужчина набросился на жену, избил ее и обмотал ей глаза, руки и тело скотчем. Когда он оставил ее в спальне, она успела вызвать спасателей и отправить уведомление о чрезвычайном происшествии своим контактам при помощи умных часов Apple Watch. После этого муж оттащил ее в гараж и разбил часы молотком. Затем мужчина погрузил бывшую возлюбленную в автомобиль и увез в лес, где попытался похоронить заживо.

Ен слышала, как муж копает землю, после чего он ударил ее ножом в грудь и положил в яму. Он придавил женщину тяжелым деревом, чтобы она не сумела выбраться, и начал закидывать яму глиной.

Ен удалось стряхнуть глину с лица. Она пролежала в могиле несколько часов. Когда стемнело, женщина сорвала с глаз скотч и выбралась из ямы. Она бежала около получаса, прежде чем ей удалось найти ближайший жилой дом. Пострадавшую госпитализировали. Сообщается, что полученные ею травмы не угрожали жизни.

В тот же день Чхэ арестовали после того, как турист заметил его автомобиль 2006 года Dodge Grand Caravan на лесной тропе. Мужчину поместили в тюрьму, где он содержится без права на освобождение под залог. Следователи обнаружили в лесу свежевыкопанную могилу, совпадающую с описанием Ен. На месте происшествия они нашли обрывки скотча и женские волосы. Чхэ предъявили обвинения в покушении на убийство, похищении человека и нападении на человека.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Ченнаи, штат Тамилнад, подозревается в том, что заживо похоронила мужа. Мужчина сам попросил ее об этом, так как считал, что после этого ритуала будет жить вечно.