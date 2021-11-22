Женщина заживо похоронила мужа ради его бессмертия

Жительница индийского города Ченнаи, штат Тамилнад, подозревается в том, что заживо похоронила мужа. Как сообщает издание Tribune India, мужчина сам попросил ее об этом, так как считал, что после этого ритуала будет жить вечно.

59-летний Нагарадж посетил несколько храмов в штате и заявил, что является священником и общается напрямую с Богом. Затем он самостоятельно построил небольшой храм на заднем дворе своего дома и начал давать пророчества прихожанам.

Материалы по теме Ходячие мертвецы Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых Тела идут Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты

Нагарадж почувствовал боль в груди и сказал жене Лакшми, что умрет. Индиец попросил похоронить его заживо, чтобы он смог обрести бессмертие. Когда муж потерял сознание, Лакшми вызвала двух рабочих и попросила их выкопать большую яму. Она заявила, что собирается сделать резервуар для воды. Когда яма была готова, она закопала в ней находившегося без сознания мужа.

Дочь Нагараджа, которая работает в сфере IT, пришла домой и обнаружила, что отца нет дома. Поначалу мать не сказала ей ничего, несмотря на многочисленные расспросы. Спустя два дня женщина призналась в содеянном.

Полицейские выкопали тело из ямы и направили его для проведения вскрытия. Результаты вскрытия покажут, был ли мужчина похоронен заживо.

Ранее сообщалось, что кузнец из Египта позвал друга искать клад, обманом заставил его выкопать могилу и заживо похоронил его при соучастии жены погибшего. Оба подозреваемых предстанут перед судом.

