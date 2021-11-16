Жена и друг похоронили кладоискателя заживо в выкопанной им же могиле

Кузнец из Египта позвал друга искать клад, обманом заставил его выкопать могилу и заживо похоронил его при соучастии его жены. Об этом сообщает издание Gulf Today.

Женщина сообщила в полицию об исчезновении мужа. Она рассказала, что в последний раз разговаривала с ним по телефону, когда он ехал на работу в Александрию. После этого мужчина не выходил на связь.

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По словам египтянки, через какое-то время с ней связался некий человек и сообщил, что удерживает ее мужа из-за финансовых претензий. Звонивший потребовал залог за освобождение мужчины. Полицейские идентифицировали звонившего. Оказалось, что это кузнец, который работал в этой же местности. Он был другом пропавшего мужчины. Сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемого и допросили его. Мужчина признался в убийстве своего друга-кладоискателя. Кузнец заявил, что ему потворствовала жена погибшего, которая хотела избавиться от мужа, так как он плохо обращался с ней.

Подозреваемый рассказал, что заставил жертву самостоятельно копать яму под предлогом того, что ему нужна была помочь в осуществлении раскопок для поиска древностей.

«Когда он приехал, я предложил ему стакан сока, куда был подмешан наркотик. Вскоре после того, как он выпил сок и начал копать, он потерял сознание. Я бросил его в выкопанную им же яму, где он скончался», — пояснил египтянин.

Он показал полиции место, где закопал тело своего друга. Жена призналась, что знала о плане убийства. Оба подозреваемых предстанут перед судом.

Ранее сообщалось, что в Лондоне 19-летний юноша убил двух сестер ради выигрыша в лотерее. Позднее у него в доме обнаружили рукописный документ, который якобы являлся договором британца с дьяволом, по условиям которого парень должен был принести в жертву женщин, чтобы обогатиться.

