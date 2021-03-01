Мужчина оказался похоронен заживо в выкопанной им могиле и умер

Могильщик на кладбище на американском острове Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, оказался похороненным заживо в вырытой им могиле и погиб. Об этом сообщает издание Tampa Bay Times.

Утром в четверг, 25 февраля, 42-летний Родвин Элликок (Rodwin Allicock) копал могилу на кладбище Вашингтон Мемориал парк. Земля обрушилась в двухметровую яму и погребла его под собой.

Коллеги мужчины отчаянно пытались вытащить его, но безуспешно. Полицейские и пожарные прибыли на место, но не сумели спасти мужчину. Он скончался на месте.

Ранее сообщалось, что строители, возводившие эстакаду в индийском городе Коимбатур, штат Тамилнад, не заметили спящего мужчину и завалили его песком. Тело погибшего нашли спустя два дня, когда грунт стали разравнивать.