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Юноша «принес в жертву дьяволу» двух сестер ради выигрыша в лотерее

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Фото: Henry Nicholls / Reuters

В Лондоне 19-летний юноша убил двух сестер ради выигрыша в лотерее. Позднее у него в доме обнаружили рукописный документ, который якобы являлся договором британца с дьяволом, по условиям которого парень должен был принести в жертву женщин, чтобы обогатиться. Об этом пишет The Mirror.

19-летний Даниал Хуссейн (Danyal Hussein) убил британок на празднике по случаю дня рождения одной из них. Тела жертв были обнаружены на следующий день после убийства в живой изгороди парка Уэмбли, где сестры отмечали торжество. По данным суда, одну из жертв юноша ударил ножом восемь раз, а другую — 28.

«При обыске в спальне подсудимого полиция обнаружила рукописный документ, якобы являющийся соглашением между подсудимым и демоном, в котором он обещал принести в жертву женщин, чтобы выиграть в лотерею и не быть заподозренным в каком-либо преступлении, которое он совершил», — рассказал прокурор Оливер Глазго.

Он также отметил, что, судя по всему, Хуссейн был уверен в своем плане, так как незадолго до убийства купил лотерейные билеты. Три из них нашли вложенными в «договоре». «Как оказалось, демон не пошел на сделку, так как подсудимый не только не выиграл в лотерею, но и полиция выявила все улики, которые связывают его с этими двумя убийствами», — подытожил Глазго. Подсудимый все отрицает.

В прошлом году в нигерийском штате Эбоньи сектанты похитили студента и попытались похоронить его заживо. Пострадавший, 20-летний Сандей Оджи, утверждал, что нападавшие приняли его за члена враждебного культа, неделю назад убившего их единоверца.

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