Депутат ПМР Сафонов: Санду усилит антироссийский курс Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду усилит антироссийский курс страны. Об этом заявил депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов в беседе с РИА Новости.

«Конфронтацию с Россией Кишинев будет только усиливать. Нет сомнения и в том, что закулисные кукловоды в лице евроглобалистов будут и дальше ее в этом поддерживать», — заявил он.

По словам Сафонова, главные ориентиры Санду — это лидеры Франции, Великобритании и брюссельской бюрократии.

Ранее бывший глава государства Игорь Додон отметил, что нынешний курс президента Молдавии Майи Санду может привести к распаду страны. По словам экс-президента, большинство граждан Молдавии выступают за нейтральный статус страны и сохранение государственности.