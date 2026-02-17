Экс-президент Додон: Нынешний курс Санду может разорвать Молдавию на части

Нынешний курс президента Молдавии Майи Санду может привести к распаду страны. Об этом заявил бывший глава государства Игорь Додон, передает РИА Новости.

По словам экс-президента, большинство граждан Молдавии выступают за нейтральный статус страны и сохранение государственности. Он добавил, что пропаганда и давление могут изменить ситуацию в случае дальнейшего пребывания Санду у власти.

«Если этот режим останется еще на несколько лет, страну может просто разорвать на части. Поэтому необходимо сменить курс власти и вернуться к диалогу внутри страны. Только внутренний диалог может предотвратить повторение чужих трагических сценариев», — подчеркнул политик.

Ранее Додон заявил, что курс правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» может привести страну к повторению конфликта по украинскому сценарию.