Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:50, 17 февраля 2026Бывший СССР

Вероятность разрыва Молдавии на части оценили

Экс-президент Додон: Нынешний курс Санду может разорвать Молдавию на части
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Нынешний курс президента Молдавии Майи Санду может привести к распаду страны. Об этом заявил бывший глава государства Игорь Додон, передает РИА Новости.

По словам экс-президента, большинство граждан Молдавии выступают за нейтральный статус страны и сохранение государственности. Он добавил, что пропаганда и давление могут изменить ситуацию в случае дальнейшего пребывания Санду у власти.

«Если этот режим останется еще на несколько лет, страну может просто разорвать на части. Поэтому необходимо сменить курс власти и вернуться к диалогу внутри страны. Только внутренний диалог может предотвратить повторение чужих трагических сценариев», — подчеркнул политик.

Ранее Додон заявил, что курс правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» может привести страну к повторению конфликта по украинскому сценарию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ перед переговорами в Женеве совершили налет на регионы России. В Краснодарском крае горит нефтеперерабатывающий завод

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Известную телеведущую обокрали в поезде

    Саннино вновь вышел на работу

    46-летняя жена Валерия Меладзе показала их совместное фото 20-летней давности

    Россиянка описала жизнь пенсионеров в Европе фразой «нам есть чему поучиться»

    Прилет украинских БПЛА зафиксировали в одном из регионов Урала

    Apple назвала дату новой презентации

    Стоимость кремации в России взлетела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok