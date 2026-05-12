13:20, 12 мая 2026

Путин проведет совещание по экономике после ухудшения прогнозов

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин плотно занимается экономической проблематикой и на этой неделе проведет очередное совещание по экономическим вопросам с кабинетом министров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Анонс мероприятия состоялся на фоне интервью вице-премьера Александра Новака, сообщившего о заметном ухудшении прогноза правительства по ситуации в экономике. В частности, он рассказал, что текущие ожидания предусматривают рост ВВП в 2026 году только на 0,4 процента, а не 1,3 процента, как ожидалось ранее.

Также чиновники приготовились ко второму подряд падению инвестиций по итогам года и в очередной раз перенесли снижение инфляции до целевого уровня в четыре процента на 2027 год.

Представитель правительства объяснил, что вслед за периодом бурного роста из-за цикличности экономической динамики начинается корректировка, которая касается и ростов доходов населения. В то же время он заверил, что запас прочности у страны остается большой.

Месяц назад Путин во время совещания по экономическим вопросам потребовал объяснить ему, почему в январе-февраля ВВП перешел к падению, и исправить ситуацию. При этом он отказался считать достаточной причиной календарный фактор, то есть большее число выходных дней, поскольку не только он определяет деловую и инвестиционную активность в стране.

Позднее на заседании Совета законодателей глава государства попросил собравшихся подумать над идеями по выведению темпов роста национальной экономики на новый уровень.

В сентябре прошлого года на совещании по экономическим вопросам Путин выразил недовольство ростом ВВП на 1,1 процента по итогам семи месяцев. «У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы», — поинтересовался он.

