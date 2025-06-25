Командование ВСУ отправило в бой военнослужащих без оружия в качестве наказания

Пленный Олексенко: Командование отправило в бой военнослужащих ВСУ без оружия

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило в бой военнослужащих без оружия и комплектования. Об этом заявил украинский военнопленный Антон Олексенко, передает РИА Новости.

По его словам, таким образом командование захотело наказать бойцов ВСУ за употребление алкоголя. Пленный уточнил, что данные меры были применены в отношении двух солдат.

Олексенко также рассказал об обмане командованием украинских военных о ситуации на фронте. Он отметил, что все бойцы ВСУ при этом понимали, «что реальность совершенно другая».

Ранее стало известно, что ВСУ отказались от профессиональных снайперов на запорожском направлении. Отмечалось, что на данном участке фронта российские военные не встречали их уже несколько месяцев.