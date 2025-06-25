ВСУ отказались от профессиональных снайперов на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от профессиональных снайперов на запорожском направлении. Об этом заявил снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Гусар, передает РИА Новости.

По его словам, российские военные работали на запорожском направлении против снайперов в 2022 и 2023 годах. Гусар рассказал, что между ними и британскими снайперами, сражающимися в составе ВСУ, была «своеобразная дуэль».

«Они выслеживали нас, где наша группа работала, мы выслеживали их, пару раз мы даже сталкивались и работали друг против друга. Больше с тех времен мы не сталкивались», — резюмировал военнослужащий. Он уточнил, что не встречал профессиональных дальнобойных снайперов ВСУ на запорожском направлении уже полгода.

Ранее стало известно о создании двух подразделений из бывших солдат ВСУ. Они появились в Донецкой народной республике.