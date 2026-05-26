18:45, 26 мая 2026Мир

Фон дер Ляйен ушла от ответа на вопрос о переговорах с Россией

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Henning Kaiser / picture alliance via Getty Images

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отказалась назвать имя возможного переговорщика в диалоге между Европейским союзом (ЕС) и Россией. Соответствующее заявление она сделала во время пресс-конференции в Вильнюсе, видео доступно на сайте ЕК.

«Я, конечно же, не собираюсь делать предположения по поводу каких-либо имен», — сказала глава Еврокомиссии.

9 мая президент России Владимир Путин назвал предпочтительного переговорщика между РФ и Европой. По его мнению, таковым мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

По сообщениям немецких СМИ, правительство ФРГ скептически отнеслось к инициативе Путина по назначению Шредера посредником. В Берлине посчитали предложения Кремля «фиктивными».

