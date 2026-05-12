«Злой и добрый полицейский». В Германии назвали представителей ЕС на переговорах с Россией. Смогут ли они договориться с Москвой?

Райнхардт: РФ могла бы принять Штайнмайера и Шредера в качестве переговорщиков

Переговорная делегация Европейского союза (ЕС) в лице действующего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и бывшего канцлера республики Герхарда Шредера могла бы эффективно представлять Европу в переговорах с Россией. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Роман Райнхардт.

Такой компромиссный вариант вполне может быть рассмотрен. (...) Подбор наиболее подходящего человека или наиболее подходящих людей — конечно, задача европейцев. И мяч в этом смысле на их стороне Роман Райнхардт доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России

7 мая издание The Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник заявило о начале подготовки Евросоюза к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Председатель Европейского совета Антонио Кошта заявил, что, по его мнению, у европейского объединения есть «потенциал» для переговоров с российским лидером и что блок пользуется поддержкой президента Украины Владимира Зеленского.

В ответ 8 мая пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о готовности российского лидера вести переговоры с Европой. При этом официальный представитель Кремля отметил, что инициаторами сворачивания контактов стали Брюссель и отдельные европейские страны.

Будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

На следующий день Владимир Путин назвал Герхарда Шредера в качестве предпочтительного переговорщика между Москвой и Европой. Российский лидер подчеркнул, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России.

Почему зашла речь о переговорах ЕС и России?

Как подчеркивает Spiegel, стимулом к прямым переговорам ЕС и России стало недовольство европейских политиков усилиями администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что на позицию лидеров Евросоюза во многом повлияло начало конфликта на Ближнем Востоке и приостановка трехсторонних переговоров России, Украины и США.

11 мая президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости для ЕС возобновить диалог с Россией. По словам финского лидера, если политика США в отношении России и Украины не будет соответствовать интересам Евросоюза, то европейским политикам придется проявить самостоятельность и наладить прямые контакты с Москвой.

Фото: Yves Herman / Reuters

Как в Европе восприняли кандидатуру Шредера?

По сообщениям немецких СМИ, правительство Германии скептически отнеслось к инициативе Путина по назначению Шредера посредником. В Берлине посчитали предложения Кремля «фиктивными», частью российской «гибридной стратегии» и поэтому не заслуживающими доверия.

11 мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас исключила кандидатуру Шредера на роль переговорщика с Россией. Она также подтвердила информацию, что официальная дискуссия в ЕС о будущем диалоге с Москвой пройдет в конце мая.

Предоставлять России право назначать переговорщика от нашего имени было бы не очень разумно Кая Каллас верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Взамен глава евродипломатии допустила свое участие в переговорах России и Евросоюза, добавив, что она якобы сумеет «распознать ловушки, которые расставляет Россия». «Зря», — высказалась в ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как пишет The Times, предложение Владимира Путина вызвало в Брюсселе «коллективное закатывание глаз». Бывший высокопоставленный чиновник по вопросам внешней политики в период канцлерства Шредера заявил, что связи с Путиным «бесповоротно дискредитировали» экс-канцлера ФРГ.

При этом ряд представителей входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую в свое время представлял Шредер, допустили возможность назначения экс-канцлера ФРГ в качестве переговорщика. По мнению немецкого политолога Яна Техау, в Германии существует «небольшое, но значимое сообщество, готовое принять мир на российских условиях — или, по сути, на любых условиях».

Я приветствую любую инициативу, которая могла бы положить конец войне. Если это может сработать через кого-то вроде Шредера, было бы неразумно исключать такую возможность Ральф Штегнер депутат бундестага (парламента) Германии

Как подчеркнул Роман Райнхардт, несмотря на позицию отдельных членов СДПГ, отношение немецкого общества к Шредеру существенно охладело в последние годы, а инициативное самовыдвижение экс-канцлером ФРГ себя в качестве посредника по Украине еще в 2022 году не вызвало отклика. Политолог подчеркнул, что за Шредером закрепился в последние годы негативный и «токсичный» в немецкой политической среде ярлык «понимающего Путина» («Putinversteher»).

Отношение широкой общественности к Шредеру в Германии сейчас явно не на той высоте, на которой было в его лучшие годы. Многие воспринимают его фактически как лоббиста крупного российско-германского бизнеса Роман Райнхардт доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России

Кто еще может стать переговорщиком?

Der Spiegel назвало со ссылкой на источники несколько возможных кандидатов на роль переговорщика между Европой и Россией:

«посреднический тандем» Франка-Вальтера Штайнмайера и Герхарда Шредера . Как полагают представители правящей коалиции Германии, Шредер в одиночку якобы не сможет справиться с задачей;

. Как полагают представители правящей коалиции Германии, Шредер в одиночку якобы не сможет справиться с задачей; бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель — отмечается, что она лично знакома с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и может вести дискуссии на русском языке. Однако офис канцлерин опроверг обращения с просьбой о посредничестве;

— отмечается, что она лично знакома с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и может вести дискуссии на русском языке. Однако офис канцлерин опроверг обращения с просьбой о посредничестве; бывший премьер-министр Италии и глава Европейского центрального банка Марио Драги;

президент Финляндии Александр Стубб. По мнению издания, финский лидер сможет поддерживать контакты как с Владимиром Путиным, так и с Дональдом Трампом.

Дмитрий Песков подчеркнул в ответ на сообщения о возможном назначении Штайнмайера посредником в переговорах между Россией и Европой, что первостепенной задачей является непосредственно восстановление диалога.

Сейчас можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

«Лента.ру» направила запросы в офисы Штайнмайера и Шредера на тему их возможного участия в переговорах с Россией. На момент публикации представители обоих политиков не прокомментировали информацию.

Как отметил Роман Райнхардт, тандем немецких политиков может стать интересным вариантом посредничества с точки зрения компетенций обоих переговорщиков. Он подчеркнул, что Штайнмайер за счет своего прежнего опыта руководства МИД ФРГ и нынешнего статуса президента страны потенциально может внести конструктивный вклад в переговорный процесс, несмотря на свою изменившуюся позицию по отношению к Москве после начала специальной военной операции.

Другое дело, как это будет выглядеть вместе со Шредером. Возможно, получится комбинация, до некоторой степени даже карикатурная, «злой и добрый полицейский» Роман Райнхардт доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России

Политолог также назвал другие возможные кандидатуры переговорщиков с Россией:

бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По мнению эксперта, политик мог бы использовать свою прежнюю риторику и созидательный настрой по вопросу урегулирования конфликта на Украине при условии одобрения его кандидатуры со стороны правящих кругов ЕС; бывший премьер-министр Италии и председатель Еврокомиссии Романо Проди. Роман Райнхардт отметил безупречную репутацию политика, а также его прагматичный и конструктивный подход к отношениям с Москвой; Папа Римский Лев XIV. Как подчеркнул эксперт, подобный шаг стал бы логичным продолжением политики предыдущего Папы Франциска и соответствовал бы ценностям Ватикана.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер Фото: Sean Gallup / Getty Images

Сможет ли ЕС подготовиться к переговорам с Россией?

Как отмечает Spiegel, предложение Путина может стать для ЕС возможностью принять участие в переговорах по Украине. Журналисты отмечают, что фигура, имеющая личные связи с Путиным и Зеленским и пользующаяся доверием в остальной Европе, может оказаться полезной для урегулирования конфликта.

При этом ряд представителей немецкой элиты отвергли самостоятельные действия Берлина, заявив о необходимости единой позиции Европы. В частности, связанный с правящим блоком ХДС/ХСС глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер исключил односторонние действия Берлина по вопросам контактов с Москвой и призвал учитывать интересы стран Восточной Европы и Прибалтики.

Роман Райнхардт указал, что в настоящий момент сложно говорить о подлинной готовности ЕС к переговорам, однако позиция ключевых стран-членов объединения, в частности, Германии, Франции и Италии, может оказать существенное влияние на процесс. Он подчеркнул, что развитие контактов между Москвой и Европой будет способствовать дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, к чему Кремль изначально призывал все стороны конфликта.

Если допустить, что это так, то это положительный сигнал. Спустя более четырех лет наконец замаячил свет в двустороннем, закрытом со стороны Европы, туннеле Роман Райнхардт доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России

Политолог также отметил, что в настоящий момент сложно говорить о возможных формате и месте проведения переговоров между ЕС и Россией из-за неопределенности с составом участников. Однако эксперт предположил, что в случае проведения такой встречи может быть выбран формат, аналогичный участию спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и американского предпринимателя, зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в урегулировании конфликта на Украине.