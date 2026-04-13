Россиянина с детьми выставили из ресторана из-за древнего христианского обычая

В Екатеринбурге семью с детьми выгнали из ресторана на Пасху из-за крашеных яиц

Житель Екатеринбурга пожаловался, что его с детьми выставили из ресторана в загородном отеле «Гринвальд» на Пасху из-за древнего христианского обычая. Об этом рассказал глава семьи в беседе с E1.RU.

По словам россиянина, после обеда в заведении он достал принесенные с собой крашеные яйца и куличи, чтобы поздравить близких. Происходящее отец детей снимал на видео. Однако официанты попросили его убрать продукты.

Россиянин заверил, что есть принесенную с собой еду никто не намеревался, яйца и куличи достали только в качестве атрибутов праздника. Однако, по словам мужчины, вскоре к ним подошел охранник и потребовал выйти, пригрозив Росгвардией. Семье пришлось покинуть заведение.

«Ритуал, который мы исполняли, — это христианский религиозный обычай. И, по сути, нас лишили нашего конституционного права на свободу вероисповедания и ограничили наше право», — заключил мужчина.

При этом он возмутился тем, что в заведении разрешен принесенный с собой алкоголь за оплату пробкового сбора.

Ранее зампред Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что народный обычай битья яиц не несет никакой религиозной окраски.