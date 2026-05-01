22:27, 1 мая 2026Спорт

Малкин отказался возвращаться в КХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отказался возвращаться в КХЛ
Владислав Уткин
Фото: Charles LeClaire / Imagn Images / Reuters

Российский пападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отказался возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Его слова приводит Pittsburgh Hockey Now.

«Я хочу отыграть еще один год в НХЛ. Я не стремлюсь вернуться в КХЛ или играть в России. Но если не "Питтсбург", то надеюсь попасть в какую-нибудь другую команду НХЛ», — сказал Малкин.

Действующий контракт 39-летнего россиянина с клубом заканчивается летом 2026 года. Согласно текущему договору, он зарабатывает 6,1 миллиона долларов в год.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов предположил, вернутся ли Малкин и Овечкин доигрывать в Россию. Он сказал, что это вряд ли произойдет. «Эти ребята не знают другой жизни, они уже до 40 лет доиграли, не представляют ничего другого. Не надо играть до того момента, когда им свистеть начнут», — заявил Крикунов.

    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые меры в связи с массированной атакой ВС России

    Трампа атаковала «злая» пчела

    Трамп назвал Байдена глупцом из-за Украины

    Трамп снова пригрозил Ирану

    Назван нежиданный выгодополучатель от блокировки Ормузского пролива

    На Украине потребовали найти казнившего мобилизованных офицера ВСУ

    Трамп остался недоволен последним предложением Ирана

    Малкин отказался возвращаться в КХЛ

    На Западе выступили с тревожным заявлением о слабости Европы

    На Украине похитили настоятеля храма и применили к нему насилие

    Все новости
