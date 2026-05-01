Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отказался возвращаться в КХЛ

Российский пападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отказался возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Его слова приводит Pittsburgh Hockey Now.

«Я хочу отыграть еще один год в НХЛ. Я не стремлюсь вернуться в КХЛ или играть в России. Но если не "Питтсбург", то надеюсь попасть в какую-нибудь другую команду НХЛ», — сказал Малкин.

Действующий контракт 39-летнего россиянина с клубом заканчивается летом 2026 года. Согласно текущему договору, он зарабатывает 6,1 миллиона долларов в год.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов предположил, вернутся ли Малкин и Овечкин доигрывать в Россию. Он сказал, что это вряд ли произойдет. «Эти ребята не знают другой жизни, они уже до 40 лет доиграли, не представляют ничего другого. Не надо играть до того момента, когда им свистеть начнут», — заявил Крикунов.