Бывший тренер сборной России оценил шансы увидеть Малкина и Овечкина в КХЛ

Владимир Крикунов: Вряд ли мы увидим Александра Овечкина и Евгения Малкина в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил шансы увидеть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форварда «Питтсбруг Пингвинс» Евгения Малкина и нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».

По его словам, это маловероятно. «Вряд ли Овечкин и Малкин еще поедут сюда играть. Эти ребята не знают другой жизни, они уже до 40 лет доиграли, не представляют ничего другого. Не надо играть до того момента, когда им свистеть начнут»

Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь на 15 апреля 40-летний нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом.

Соглашение Малкина с «Питтсбургом» также истекает летом. Форвард пока не продлил контракт с «пингвинами».