Моя страна
17:04, 4 мая 2026

Житель Дербента запустил акцию по уборке мусора в местном парке и прославился

Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Житель Дербента Атилл Эюбов запустил акцию по уборке мусора в местном парке и прославился. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

На склонах парка «Сосновый бор» в Дербенте годами скапливался мусор, который видели все, но никто не убирал. Мужчине надоело проходить мимо гор отходов, и он решил начать избавляться от них самостоятельно. Постепенно к нему стали присоединяться местные жители, а затем и люди из соседних районов и городов.

Так, активист привлек внимание людей из Курахского и Кизлярского районов Дагестана, а также из Москвы. За один день такого субботника ему и его помощникам удалось собрать 21 мешок мусора. «Я думал, что никто не согласится, никому это не нужно. Оказалось, наоборот: многие люди меня поддержали», — признался Эюбов.

Активист планирует проводить такие субботники каждую неделю, взяв при этом на себя организацию и расходы. «Мусор — не наш, но родина же наша», — объяснил свою мотивацию мужчина.

В августе прошлого года сообщалось, что в санатории «Дальняя дача», расположенном недалеко от Кыштыма в Челябинской области, волонтеры облагородили участок с постройками XIX века.

