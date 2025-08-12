В российском санатории облагородили участок с историческими постройками

В санатории Челябинской области расчистили участок с мельницей XIX века

В санатории «Дальняя дача», расположенном недалеко от Каштыма в Челябинской области, волонтеры облагородили участок с постройками XIX века. Об этом пишет «Российская газета».

Более 40 добровольцев, в том числе сотрудники санатория, расчистили от мусора место отдыха у Дехановского пруда, на берегу которого стояла мельница, работавшая еще в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). В настоящий момент от исторической постройки осталось лишь каменное основание, скрытое густыми зарослями и деревьями.

Уточняется, что несколько волонтерских семей, которые получили грант за победу в конкурсе «Территория добра», будут продолжать благоустройство территории санатория.

