Моя страна
19:01, 12 августа 2025

В российском санатории облагородили участок с историческими постройками

В санатории Челябинской области расчистили участок с мельницей XIX века
Мария Винар

Фото: Александр Довянский / Фотобанк Лори

В санатории «Дальняя дача», расположенном недалеко от Каштыма в Челябинской области, волонтеры облагородили участок с постройками XIX века. Об этом пишет «Российская газета».

Более 40 добровольцев, в том числе сотрудники санатория, расчистили от мусора место отдыха у Дехановского пруда, на берегу которого стояла мельница, работавшая еще в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). В настоящий момент от исторической постройки осталось лишь каменное основание, скрытое густыми зарослями и деревьями.

Уточняется, что несколько волонтерских семей, которые получили грант за победу в конкурсе «Территория добра», будут продолжать благоустройство территории санатория.

Ранее сообщалось, что археологи неожиданно нашли в центре Смоленска «капсулу времени» XIII века. Участники экспедиции разбирали остатки здания, которое еще во второй половине XIII века сгорело и не было окончательно восстановлено. Под его основанием они нашли средневековую постройку славян с большим количеством бытовых предметов.

