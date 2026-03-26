Популярного российского блогера взломали мошенники

Аккаунт блогера Михаила Литвина в Instagram взломали мошенники

Популярного российского блогера Михаила Литвина взломали мошенники. Об этом свидетельствуют публикации в его аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В аккаунте Литвина мошенники опубликовали сторис, в которых утверждается, что блогер приготовил подписчикам сюрприз. На странице также разместили несколько постов, в которых упоминаются другие популярные блогеры: Асхаб Тамаев и Андрей Бурим, известный как Mellstroy. Кроме того, в описании его профиля киберпреступники добавили ссылку, ведущую на их страницу.

Литвин в своем Telegram-канале подтвердил факт взлома и призвал пользователей не переходить по опубликованной мошенниками ссылке.

В феврале взлому подвергся аккаунт в Instagram блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. В нем также была опубликована фишинговая ссылка. Кроме того, злоумышленники распространяли со страницы недостоверную информацию о блогерше — в частности, заявили, что она беременна. Ивлеева позже назвала это сообщение фейком.