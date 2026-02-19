Реклама

Ивлеева прокомментировала сообщение о беременности

Блогерша Ивлеева назвала фейком сообщение о своей беременности
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева прокомментировала сообщение о беременности, которое было опубликовано в одном из ее аккаунтов в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) после взлома. В своем втором официальном профиле в соцсети она назвала этот пост фейком.

«Я не беременна! Это фейк», — написала блогерша. Ивлеева добавила, что ее основной профиль до сих пор находится в руках мошенников, и призвала подписчиков не переходить по ссылкам, которые публикуются в этом аккаунте.

Заявление о том, что блогерша ждет ребенка, было выложено на ее странице после того, как ее взломали. «Кто мог подумать, что 2026 год принесет такие новости. И да, я беременна», — говорилось в публикации. В другом посте от имени Ивлеевой утверждалось, что сейчас она переживает самый волнующий и удивительный момент в жизни.

О том, что ее аккаунт в Instagram взломали, блогерша сообщила 18 февраля. «Все посты, сторис и личные сообщения, которые вы видите от моего имени, сейчас не мои», — предупредила Ивлеева.

Перед этим злоумышленники завладели аккаунтом блогерши и ведущей Ксении Бородиной. Позднее ей удалось вернуть доступ к профилю.

