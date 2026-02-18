Реклама

09:30, 18 февраля 2026

Ивлееву взломали

Блогерша Ивлеева сообщила, что ее аккаунт в Instagram взломали
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная блогерша Анастасия Ивлеева сообщила, что ее аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на который подписано 17,5 миллиона человек, взломали злоумышленники. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Мой аккаунт _agentgirl_ взломали, сейчас у меня нет к нему нормального доступа. Все посты, сторис и личные сообщения, которые вы видите от моего имени, сейчас не мои», — предупредила подписчиков блогерша.

Она призвала не переходить по ссылкам, указанным в профиле, а также не переводить деньги по просьбе людей, которые представляются сотрудниками команды Ивлеевой или пишут от ее имени. Инфлюэнсерша добавила, что когда она вернет доступ к аккаунту, то сразу сообщит об этом подписчикам.

В августе мошенники взломали аккаунт российской блогерши Иды Галич. В обращении к злоумышленникам Галич прокляла и обматерила их.

