Бородину взломали мошенники

Аккаунт телеведущей Ксении Бородиной в Instagram взломали мошенники

Мошенники завладели аккаунтом в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) российской телеведущей и блогерши Ксении Бородиной. О взломе телезвезда рассказала в Telegram-канале.

«Мой аккаунт взломан. Прошу вас до моего официального видеообращения не доверять информации, которая может быть распространена и уже распространяется посредством вышеуказанного аккаунта», — обратилась Бородина к подписчикам.

При этом днем 15 октября, уже после взлома, в аккаунте Бородиной были опубликованы сторис и пост, в которых говорилось, что блогерша приготовила для поклонников сюрприз.

Ранее блогерша и ведущая Виктория Боня пожаловалась на шантаж со стороны мошенников. Злоумышленники пригрозили взломать ее профиль в Instagram, если она не заплатит им.

В августе и начале сентября мошенники взломали несколько других популярных российских блогеров. В частности, аккаунты были похищены у Димы Масленникова и Иды Галич. Впоследствии блогеры вернули доступ к своим страницам.