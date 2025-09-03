Боня пожаловалась на шантажирующих ее мошенников

Боня пожаловалась на угрожающих взломать ее аккаунт в Instagram мошенников

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня пожаловалась, что мошенники угрожают взломать ее страницу в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Скриншоты переписки с аферистами она опубликовала на своей странице.

Боня рассказала, что мошенники связались с ней и пригрозили взломать ее профиль, если она не заплатит им деньги. В качестве доказательства угроз она привела скриншоты переписки со злоумышленниками.

«Никакой кусок *** никогда не будет меня ничем шантажировать. Никакой кусок *** не получит от меня даже рубля», — ответила на угрозы ведущая. Боня также призвала подписчиков не участвовать в конкурсах и розыгрышах, которые будут размещаться на ее странице в соцсети.

Ранее популярный блогер Дмитрий Масленников заявил, что его страницей в Instagram завладели мошенники. Он призвал пользователей не переходить по ссылкам, которые им могут присылать со взломанного аккаунта.

Перед этим жертвой мошенников стала блогерша Ида Галич. Она прокляла и обматерила злоумышленников, укравших ее аккаунт в Instagram.