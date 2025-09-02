Интернет и СМИ
19:59, 2 сентября 2025

Популярного российского блогера взломали мошенники

Блогер Масленников заявил, что его аккаунтом в Instagram завладели мошенники
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Популярный российский блогер Дмитрий Масленников заявил, что его аккаунтом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) завладели мошенники. Об этом он предупредил поклонников в Telegram-канале.

«Мой аккаунт @dima_maslen в Instagram был взломан. Сейчас он находится не под моим контролем. (...) Все публикации, которые там могут быть размещены, осуществляются не мной и без моего ведома», — написал Масленников.

Он призвал подписчиков не переходить по ссылкам, которые им могут присылать со взломанного аккаунта, не загружать на устройство файлы, а также не отправлять личные данные, такие как ФИО, номер телефона или банковские реквизиты. Блогер также посоветовал не переводить злоумышленникам деньги и не вступать с ними в переписку.

По словам Масленникова, он уже пытается восстановить доступ к аккаунту, однако пока сделать это не удалось.

Ранее популярная российская блогерша Ида Галич рассказала, что ее аккаунт в Instagram взломали. В обращении к злоумышленникам она прокляла и обматерила их.

