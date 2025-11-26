Российский тревел-блогер описал Афганистан словами «бесконечные бетонные заборы»

Тревел-блогер Максим Голышев побывал в Афганистане и описал страну словами «бесконечные бетонные заборы». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен».

Российский путешественник решил разобраться, стоит ли ехать ради туризма в эту страну Ближнего Востока и посетил город Кабул. Он признался, что волновался перед поездкой, однако во время пересечения границы не стал участником каких-либо дополнительных проверок или допросов. «Штамп в паспорте и свободен», — рассказал турист.

Суровые меры безопасности в столице он назвал избыточными, так как на улицах «в основном тишь, да гладь». Так, его гостиницу окружал бетонный шестиметровый забор с колючей проволокой. Такие же заграждения встретились посреди оживленных улиц и в «зеленой зоне» — территории в центре Кабула, где находятся государственные учреждения и зарубежные посольства. «Фотографировать там строго запрещено: кругом множество охраны, военной техники, сверхоборудованных КПП. Я сделал лишь пару фотографий, на которых ничего и никого, кроме заборов не видно, но масштаб, думаю, понятен», — объяснил Голышев.

Мужчина отметил, что афганцы охотно позируют для фотографий и знакомяться с туристами, однако вооруженные люди могут выдать «жесткий» отказ. Путешественник уточнил, что местные жители сразу замечают туристов и проявляют дружелюбие: здороваются, спрашивают о делах и родной стране. «Пассажир внедорожника очень хотел со мной сфотографироваться. По-английски он не понимал вовсе, но на прощание что-то долго говорил на пушту, поднимал большой палец, улыбался, а после обнял меня как дорогого друга», — привел пример россиянин.

Ранее этот блогер посетил пять регионов России, в которых статистически происходит меньше всего преступлений за год. Он отметил, что Чеченская Республика действительно является комфортным для туризма местом.