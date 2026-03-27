04:01, 27 марта 2026Из жизни

Мужчина обвинил родных возлюбленной в уменьшении пениса при помощи колдовства

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

В Замбии мужчина обвинил родственников бывшей возлюбленной в уменьшении его пениса колдовскими методами сразу же после свадьбы с другой. Об этом пишет Nigerian Tribune.

25-летняя медсестра Абигерл Накамба Синкала из города Наконде подала на развод с мужем Морисом в конце марта. Они были женаты 11 месяцев. Женщина заявила, что за это время муж так и не смог нормально заняться с ней сексом, потому что его половой орган «размером с мизинец», а эякуляция происходила меньше чем через минуту после начала акта. Абигерл также обвинила мужа в том, что он заплатил деньги другу, чтобы тот занялся с ней сексом для зачатия ребенка.

Однако Морис выступил в суде с неожиданными обвинениями. «Да, ваша честь, я не смог удовлетворить жену, потому что у меня маленький половой орган. Он стал маленьким и коротким на следующий день после свадьбы, — заявил мужчина. — Родственники моей предыдущей невесты околдовали меня».

Замбиец также сказал, что нанял друга переспать с женой, чтобы она была счастлива. При этом Морис признался, что не мог удовлетворить будущую жену с апреля 2020 года. В итоге суд расторг брак. Абигерл отказалась от всех подарков, которые сделал ей бывший муж, включая машину, ноутбук и два смартфона. Она также вернула документы на дом, который Морис купил ей, и уехала в дом брата.

Материалы по теме:
Африканская магия:как колдуют в Нигерии и почему это популярно у бандитов
19 июля 2018
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств.Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
28 февраля 2022
В Африке массово жалуются на кражу пенисов.Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры
9 октября 2023

В Замбии толпа забила насмерть женщину, которую молодой человек обвинил в краже своего пениса. Конфликт начался после того, как виновник расправы сделал женщине замечание на рынке.

