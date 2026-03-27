Мужчина обвинил родных возлюбленной в уменьшении пениса при помощи колдовства

В Замбии мужчина обвинил родственников бывшей возлюбленной в уменьшении его пениса колдовскими методами сразу же после свадьбы с другой. Об этом пишет Nigerian Tribune.

25-летняя медсестра Абигерл Накамба Синкала из города Наконде подала на развод с мужем Морисом в конце марта. Они были женаты 11 месяцев. Женщина заявила, что за это время муж так и не смог нормально заняться с ней сексом, потому что его половой орган «размером с мизинец», а эякуляция происходила меньше чем через минуту после начала акта. Абигерл также обвинила мужа в том, что он заплатил деньги другу, чтобы тот занялся с ней сексом для зачатия ребенка.

Однако Морис выступил в суде с неожиданными обвинениями. «Да, ваша честь, я не смог удовлетворить жену, потому что у меня маленький половой орган. Он стал маленьким и коротким на следующий день после свадьбы, — заявил мужчина. — Родственники моей предыдущей невесты околдовали меня».

Замбиец также сказал, что нанял друга переспать с женой, чтобы она была счастлива. При этом Морис признался, что не мог удовлетворить будущую жену с апреля 2020 года. В итоге суд расторг брак. Абигерл отказалась от всех подарков, которые сделал ей бывший муж, включая машину, ноутбук и два смартфона. Она также вернула документы на дом, который Морис купил ей, и уехала в дом брата.

