18:34, 15 мая 2026Экономика

Миру спрогнозировали подорожание нефти до 150 долларов при одном условии

Capital Economics: Цены на нефть превысят $150 при затягивании войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Andronov86 / Shutterstock / Fotodom

В случае затягивания войны в Иране мировые цены на нефть могут обновить исторический максимум и подняться выше отметки в 150 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз компании Capital Economics.

Подобный сценарий эксперты назвали экстремальным. В случае его реализации биржевая стоимость эталонной североморской марки сырья Brent останется на рекордном уровне до конца следующего года, пояснили аналитики. Резкое удорожание сырья приведет к разгону глобальной инфляции на 2,5 процентного пункта уже во второй половине 2026-го, предупредили они.

Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Более реалистичным специалистам представляется базовый сценарий, при котором поставки энергоресурсов с Ближнего Востока начнут восстанавливаться в обозримом будущем. При неблагоприятном развитии событий, отметили эксперты, атаки Ирана на энергоинфраструктуру региона продолжатся, а цены на нефть поднимутся до 130 долларов за баррель к середине этого года.

Блокировка Ормузского пролива, через который до войны в Иране проходила значительная часть глобальных потоков энергоресурсов, привела к стремительному росту цен на основные виды сырья и топлива. Перекрытие ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии взвинтило стоимость в том числе нефти, котировки которой на пике вплотную приближались к 120 долларам за баррель. В настоящее время сырье торгуется на бирже в районе 108-109 долларов за баррель. В случае затяжной блокировки пролива Brent может подорожать примерно до 150 долларов, предупредили в американском инвестбанке Goldman Sachs.

