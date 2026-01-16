Реклама

16:34, 16 января 2026

Трусова показала фигуру спустя пять месяцев после родов и раскрыла секрет похудения

Фигуристка Трусова рассказала, что тренировки помогли ей похудеть после родов
Карина Черных
Фото: Telegram-канал Alexandra Trusova

Российская фигуристка Александра Трусова показала фигуру спустя пять месяцев после родов и раскрыла секрет похудения. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

21-летняя спортсменка поделилась снимками из спортзала, на которых предстала в черном спортивном топе, песочных штанах и кроссовках с белой подошвой. При этом она позировала перед камерой с распущенными волосами и демонстрировала подтянутое тело.

В описании к публикации Трусова рассказала, что похудеть после рождения сына Михаила ей помогли регулярные тренировки. Кроме того, фигуристка отметила, что может сбросить еще несколько килограммов после того, как перестанет кормить грудью. «Когда родишь, тоже будешь с открытым животом ходить? Буду! На самом деле, я уже чувствую, как все мое тело пришло в рабочую форму — не только живот», — подчеркнула знаменитость.

В декабре советская и российская эстрадная певица Татьяна Буланова раскрыла секреты стройности после 50 лет.

