Певица Татьяна Буланова порекомендовала не переедать для сохранения фигуры

Советская и российская эстрадная певица Татьяна Буланова раскрыла секреты стройности после 50 лет. Интервью с ней приводит 5-tv.ru.

56-летняя артистка порекомендовала следить за питанием и не переедать для сохранения фигуры. «Не жрать. Просто не жрать», — отметила знаменитость и добавила, что с 20 лет постоянно следит за весом, поэтому для нее естественно держать себя в форме.

По словам исполнительницы, она всегда была немного полной и это помогает ей легче держать себя в руках, в отличие от молодых стройных девушек. Певица также подчеркнула, что современные методы похудения, в том числе инъекции, не оказали на нее заметного влияния.

