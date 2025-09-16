Ценности
14:45, 16 сентября 2025Ценности

Татьяна Буланова показала внешность с осветленными бровями и объяснила отказ от париков

Татьяна Буланова показала внешность с осветленными бровями на интервью у Собчак
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Осторожно: Собчак

Советская и российская эстрадная певица Татьяна Буланова показала необычную внешность на интервью у журналистки Ксении Собчак и объяснила отказ от париков. Данное видео доступно на YouTube.

Для съемок стилисты подобрали 56-летней артистке новый образ. Ей зачесали назад гладко уложенные волосы, сделали контрастный макияж со smoky eyes и бордовой помадой на губах, а также осветлили брови.

При этом ведущая поинтересовалась у исполнительницы, почему она перестала использовать парики, как это делала ранее. «Я покупаю парики, но редко надеваю, потому что заморочек много — не хочется прикалывать, подкалывать. Я ленивая», — заявила знаменитость.

Также в рамках данного интервью Буланова уличила жертв харассмента в желании построить карьеру.

    Татьяна Буланова показала внешность с осветленными бровями и объяснила отказ от париков

