Татьяна Буланова показала внешность с осветленными бровями и объяснила отказ от париков

Советская и российская эстрадная певица Татьяна Буланова показала необычную внешность на интервью у журналистки Ксении Собчак и объяснила отказ от париков. Данное видео доступно на YouTube.

Для съемок стилисты подобрали 56-летней артистке новый образ. Ей зачесали назад гладко уложенные волосы, сделали контрастный макияж со smoky eyes и бордовой помадой на губах, а также осветлили брови.

При этом ведущая поинтересовалась у исполнительницы, почему она перестала использовать парики, как это делала ранее. «Я покупаю парики, но редко надеваю, потому что заморочек много — не хочется прикалывать, подкалывать. Я ленивая», — заявила знаменитость.

Также в рамках данного интервью Буланова уличила жертв харассмента в желании построить карьеру.