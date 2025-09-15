Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:07, 15 сентября 2025Культура

Буланова порассуждала о харассменте и проституции

Певица Татьяна Буланова уличила жертв харассмента в желании построить карьеру
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская певица Татьяна Буланова порассуждала о харассменте и проституции. Ее слова из интервью журналистке Ксении Собчак приводит Telegram-канал Super.ru.

Исполнительница заявила, что в начале своей карьеры отказывала авторитетным и влиятельным мужчинам, так как «достоинство выше карьеры». Она подчеркнула, что всегда добивалась всего своим трудом.

Певица отметила, что считает известных людей, рассказывающих о домогательствах, не жертвами, а карьеристами. «Ты поддалась, значит, ты получишь какие-то блага, продвижение, повышение и так далее. Все, ты стала звездой — молчи. Это не харассмент, это действительно проституция», — заявила Буланова.

Ранее также Татьяна Буланова прокомментировала неожиданную популярность танцоров из ее коллектива.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это борьба с российским влиянием». США и Канада провели военные учения в стратегически важном регионе. Как это угрожает России?

    Экстремистские материалы заметили в офисе «Русской общины»

    Израильская клиника в Москве потребовала 2,4 миллиона рублей от родных умершего пациента

    «Одноклассники» масштабно обновились

    В Шереметьево задержали перевозившую часы за 12 миллионов женщину

    «При таких темпах главное — Купянск не проскочить». Военный блогер выступил против необоснованно благоприятных сводок из зоны СВО

    Желающий защитить сына от тюрьмы россиянин заявил в СК на адвокатов

    Перенесшая операцию Симоньян высказалась о страхе смерти

    В России раскритиковали законопроект о родительском участии в управлении школами

    Пассажир упал на землю с целью помешать полиции высадить его из самолета и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости