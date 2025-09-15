Певица Татьяна Буланова уличила жертв харассмента в желании построить карьеру

Российская певица Татьяна Буланова порассуждала о харассменте и проституции. Ее слова из интервью журналистке Ксении Собчак приводит Telegram-канал Super.ru.

Исполнительница заявила, что в начале своей карьеры отказывала авторитетным и влиятельным мужчинам, так как «достоинство выше карьеры». Она подчеркнула, что всегда добивалась всего своим трудом.

Певица отметила, что считает известных людей, рассказывающих о домогательствах, не жертвами, а карьеристами. «Ты поддалась, значит, ты получишь какие-то блага, продвижение, повышение и так далее. Все, ты стала звездой — молчи. Это не харассмент, это действительно проституция», — заявила Буланова.

