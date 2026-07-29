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15:46, 29 июля 2026Культура

Андреасян раскрыл дату премьеры «Войны и мира»

Сарик Андреасян объявил, что премьера его «Войны и мира» состоится 18 февраля 2027 года
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Режиссер Сарик Андреасян объявил о завершении съемочного процесса его версии экранизации великого романа Льва Толстого «Война и мир». Об этом говорится в публикации в Telegram-канале братьев Андреасян.

Постановщик поделился некоторыми подробностями будущей премьеры эпической картины.

«Экранизация классического произведения, знакомого каждому со школьной скамьи, выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что супруга Сарика Андреасяна Лиза Моряк исполнит роль Элен Курагиной в фильме «Война и мир».

Экранизация Андреасяна — не единственный проект по произведению Толстого, который сейчас находится в процессе создания. Свою версию «Войны и мира» представит Сергей Урсуляк. Известно, что в той картине примут участие Ефремов и Михалкова.

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