Раскрыта роль жены Андреасяна в новом фильме «Война и мир»

Актриса Лиза Моряк сыграет Элен Курагину в фильме «Война и мир» Андреасяна

Актриса Лиза Моряк исполнит роль Элен Курагиной в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна. Об этом постановщик сообщил в своем Telegram-канале.

Кинематографист отметил, что считает Курагину одной из самых сложных и недооцененных фигур в романе Льва Толстого. По словам Сарика, красоты недостаточно для воплощения персонажа, которого часто сводят к роли «куклы или коварной интриганки».

«Нужно суметь сыграть пустоту, скрывающую холодный, аналитический ум. Игру обаяния без души. Именно поэтому я бесконечно рад и благодарен, что на эту роль я взял Лизу Моряк», — подчеркнул Андреасян.

Премьера картины состоится 18 февраля 2027 года. Роль Наташи Ростовой исполнит Полина Гухман, Андрея Болконского сыграет Станислав Бондаренко, Пьера Безухова — Николай Шрайбер, Анатоля Курагина — Матвей Лыков, а Николая Ростова — Александр Метелкин.

Ранее Андреасян заявил, что не считает нужным оправдываться за частое участие супруги Лизы Моряк в его проектах, поскольку «пул любимых артистов» есть у каждого режиссера. Он подчеркнул, что во время работы над фильмами воспринимает Моряк как актрису, а не как жену.