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15:07, 8 июля 2026Культура

Ефремов и Михалкова сыграют в экранизации «Войны и мира»

Режиссер Сергей Урсуляк приступил к съемкам «Войны и мира» с Ефремовым и Михалковой
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер Сергей Урсуляк приступил к съемкам новой экранизации романа «Война и мир». Об этом сообщает «БК медиа».

По информации источника, картину выпустят к 200-летию Льва Николаевича Толстого, которое отмечается в 2028 году. Сообщается, что актер Никита Волков сыграет роль князя Андрея Болконского, а Мария Золотухина воплотит на экране образ Наташи Ростовой. Пьера Безухова сыграет Никита Языков. Никите Ефремову досталась роль Федора Долохова, Михаил Пореченков предстанет в роли графа Ильи Ростова, а Анна Михалкова — графини Ростовой.

Известно, что в феврале 2027 года режиссер Сарик Андреасян также представит свою экранизацию «Войны и мира».

Ранее Андреасян поделился новыми подробностями своего грядущего фильма. В публикации постановщик раскрыл еще одну звезду актерского состава будущей экранизации.

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