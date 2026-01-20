Реклама

Культура
16:25, 20 января 2026Культура

Андреасян показал исполнителя одной из главных ролей в своем фильме «Война и мир»

Сарик Андреасян показал Матвея Лыкова в роли Курагина в «Войне и мире»
Андрей Шеньшаков
Матвей Лыков

Матвей Лыков. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер Сарик Андреасян поделился новыми подробностями своего грядущего фильма «Война и мир». Об этом он рассказал в Telegram.

В публикации постановщик поделился с подписчиками радостью раскрыть еще одну звезду актерского состава своей будущей экранизации романа Льва Толстого.

«Офицер, красавец и ловелас Матвей Лыков в роли Анатоля Курагина. Герой, задуманный автором как антагонист положительных мужских образов Болконского и Безухова», — поделился Андреасян.

Также постановщик раскрыл дату премьеры — 19 февраля 2027 года.

В мае 2025 года режиссер «Онегина» Сарик Андреасян анонсировал собственный фильм по классическому роману Льва Толстого «Война и мир». Супруга Андреасяна актриса Лиза Моряк записала видео, в котором сообщила, что роль Наташи Ростовой в фильме сыграет не она.

