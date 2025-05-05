Сарик Андреасян анонсировал еще одну экранизацию культового произведения

Сарик Андреасян заявил, что осенью начнет снимать фильм по «Войне и миру»

Сарик Андреасян снимет фильм по классическому роману Льва Толстого «Война и мир». Об этом сам режиссер объявил в своем Telegram-канале.

По словам автора «Онегина», сейчас проходят пробы на главные роли в грядущем проекте.

«Сейчас готовимся к съемкам экранизации "Войны и мира". Проводим пробы на главных героев. Все секреты раскрывать нельзя, но съемки стартуют этой осенью», — написал постановщик.

Супруга Сарика, актриса Лиза Моряк, которая часто играет главные женские роли в его проектах, записала видео, в котором сообщила, что роль Наташи Ростовой в фильме сыграет не она. При этом на странице «Войны и мира» в сервисе «Кинопоиск» актерский состав на момент написания материала пуст, а в списке членов съемочной группы значатся коллеги Андреасяна по «Онегину».

Ранее стало известно, что Сарик Андреасян назвал Тарковского предателем и отказался извиняться после скандала во время лекции перед студентами московского киноколледжа № 40. В результате перепалки с учащимися он заявил о ненависти к выдающемуся отечественному режиссеру.