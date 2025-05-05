Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:40, 5 мая 2025Культура

Сарик Андреасян анонсировал еще одну экранизацию культового произведения

Сарик Андреасян заявил, что осенью начнет снимать фильм по «Войне и миру»
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сарик Андреасян снимет фильм по классическому роману Льва Толстого «Война и мир». Об этом сам режиссер объявил в своем Telegram-канале.

По словам автора «Онегина», сейчас проходят пробы на главные роли в грядущем проекте.

«Сейчас готовимся к съемкам экранизации "Войны и мира". Проводим пробы на главных героев. Все секреты раскрывать нельзя, но съемки стартуют этой осенью», — написал постановщик.

Супруга Сарика, актриса Лиза Моряк, которая часто играет главные женские роли в его проектах, записала видео, в котором сообщила, что роль Наташи Ростовой в фильме сыграет не она. При этом на странице «Войны и мира» в сервисе «Кинопоиск» актерский состав на момент написания материала пуст, а в списке членов съемочной группы значатся коллеги Андреасяна по «Онегину».

Ранее стало известно, что Сарик Андреасян назвал Тарковского предателем и отказался извиняться после скандала во время лекции перед студентами московского киноколледжа № 40. В результате перепалки с учащимися он заявил о ненависти к выдающемуся отечественному режиссеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Первые минуты нападения боевиков на полицейских в Махачкале попали на видео

    Путин присвоил звания высших офицеров группе российских военных

    iPhone лишатся экранного выреза

    Возлюбленная Тимати подтвердила беременность на видео в купальнике

    Названы причины резкого падения российского фондового рынка

    Диетолог назвала снижающий риск рака орех

    Глава Дагестана рассказал о состоянии пострадавших из-за перестрелки в Махачкале

    Минздрав привел новые данные о пострадавших при нападении на полицейских в Дагестане

    Роднина оценила физическую форму Путина

    Глава офиса Зеленского надел костюм и приблизился к НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости