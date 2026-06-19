Юрий Лоза признался в создании песен с помощью искусственного интеллекта

Певец Юрий Лоза заявил о создании песен с помощью искусственного интеллекта

Певец и композитор Юрий Лоза признался, что использует искусственный интеллект (ИИ) при создании новых треков. Об этом он рассказал Общественной службе новостей.

Автор хита «Плот» сообщил, что ему нравится музыка коллег, созданная с помощью нейросетей. Сам он тоже решил учиться задействовать ИИ в работе над композициями.

«Получается хорошо, но все равно нет в этой штуке души. Душу приходится вкладывать самому», — заявил Лоза.

Ранее Лоза раскритиковал творчество Филиппа Киркорова, записывающего песни с молодыми артистами. Популярного 20-летнего исполнителя Ваню Дмитриенко музыкант сравнил с осьминогом.