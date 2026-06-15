Лоза описал творчество Киркорова фразой «без слез не взглянешь»

Юрий Лоза раскритиковал совместные треки Филиппа Киркорова с молодыми артистами

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал творчество Филиппа Киркорова, записывающего песни с молодыми артистами. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Без слез не взглянешь. Это отвратительно все смотрится», — заявил Лоза.

Автор хита «Плот» подчеркнул, что главным в песне является искренность. По его словам, 59-летний Киркоров не может быть искренним, когда исполняет молодежный трек. «Точно так же искренне петь песню, которую я написал для людей своего возраста, не сможет молодой человек. А если искренность пропадает, то и сама песня становится неинтересной», — пояснил артист.

Лоза добавил, что является единственным исполнителем, у которого все песни удачные. Он также отметил, что с ним можно поговорить на любые темы, в то время как с Киркоровым можно обсудить только самого Киркорова, его костюмы, украшения и недвижимость.

Ранее Лоза сравнил своего молодого коллегу Ваню Дмитриенко с осьминогом-предсказателем Паулем.