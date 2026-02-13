В небе над Петербургом заметили необычное явление

Жители Санкт-Петербурга в пятницу, 13 февраля, могли наблюдать в небе необычное природное явление — солнечное гало. Внимание на это обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
На фотографии, сделанной местным жителем, можно увидеть дугу вокруг Солнца, напоминающую радугу.
Солнечное гало является оптическим атмосферным явлением, которое возникает в холодную погоду благодаря преломлению солнечных лучей в ледяных кристаллах перистых облаков на высоте 5-10 километров.
Ранее на этой неделе, в ночь на 9 февраля, жители столичного региона могли наблюдать в небе другое редкое явление — световые столбы. По информации метеорологов, яркие вертикальные полосы в атмосфере возникают по причине экстремальных морозов.