Москвичи снова заметили необычное явление в небе

Жители Москвы вновь заметили в небе световые столбы

Жители российской столицы и области вновь заметили световые столбы в небе. Об этом в Telegram-канале сообщает «Осторожно, Москва».

Необычное явление возникает из-за экстремальных морозов. Синоптик Татьяна Позднякова прогнозировала очередное похолодание в регионе. Согласно ее информации, этой ночью в Москве ожидается до -16, в области — до -20 градусов, пишет «Осторожно, Москва».

Ранее заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий пояснял, что данное атмосферное явление возможно благодаря сочетанию сильных морозов, слабого ветра и высокой влажности. Оптическое явление возникает, когда капли воды кристаллизуются в воздухе.