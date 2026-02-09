Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:20, 9 февраля 2026Экономика

Москвичи снова заметили необычное явление в небе

Жители Москвы вновь заметили в небе световые столбы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress

Жители российской столицы и области вновь заметили световые столбы в небе. Об этом в Telegram-канале сообщает «Осторожно, Москва».

Необычное явление возникает из-за экстремальных морозов. Синоптик Татьяна Позднякова прогнозировала очередное похолодание в регионе. Согласно ее информации, этой ночью в Москве ожидается до -16, в области — до -20 градусов, пишет «Осторожно, Москва».

Ранее заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий пояснял, что данное атмосферное явление возможно благодаря сочетанию сильных морозов, слабого ветра и высокой влажности. Оптическое явление возникает, когда капли воды кристаллизуются в воздухе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшая жена российского миллиардера покончила с собой в камере ИВС. Она находилась под арестом по обвинению в клевете

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Социалист вырвался вперед на выборах президента в европейской стране

    Найденный в пещере подросток оказался жертвой древнего медведя

    Москвичи снова заметили необычное явление в небе

    Развенчан популярный миф о пользе секса

    В российском регионе прогремела серия взрывов

    Женщина пришла в отдел полиции с противотанковым снарядом в сумочке

    «Вы намучаетесь. Говорю как отец». Почему россиянки отказываются от аборта и сохраняют детей, которые точно умрут

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok