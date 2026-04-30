Москвичей пригласили в бункер Сталина

Москвичей и гостей столицы пригласили на экскурсии по мистической Москве — в том числе с посещением бункера Иосифа Сталина. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на данные сервиса Ticketland.

Маршрут «Бункер Сталина и его секреты» ведет в объект, с которого недавно сняли гриф совершенной секретности. Когда-то в бункере, состоящем из множества комнат, работал и отдыхал Иосиф Сталин. Гостей ждут истории и легенды той эпохи. Также посетители увидят запасной командный пункт Верховного Главнокомандующего и сохранившийся фрагмент тоннеля, выходящего из подземного «городка».

Москвичи смогут окунуться в атмосферу, связанную и с Владимиром Лениным — на спектакле-экскурсии «Заблудшие в Национале» в историческом отеле «Националь». Участники экскурсии будут перемещаться по залам и смогут принять участие в сюжетах: переплетении историй из прошлого, слухов о призраках и реальных событий. Гости будут наблюдать историю «Националя» от самого основания до современности, увидят номер, в котором останавливался Владимир Ленин.

