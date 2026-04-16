10:59, 16 апреля 2026

Москвичей напугали Бабой-Ягой

Жителей московского дома напугали скульптурами сказочных персонажей во дворе
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Архивное фото. Фото: kipgodi / Shutterstock / Fotodom

Жителей столичного дома по адресу Гурьевский проезд, 9, напугали скульптурами сказочных персонажей. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва М125».

Двор в районе Орехово-Борисово был украшен стараниями местной жительницы. На пнях красуются разноцветные фигуры Бабы-Яги, Кощея Бессмертного, есть также Царевна-Лягушка, ожившие грибы и мухоморы.

Как объяснил житель дома, во двор несколько раз приезжало телевидение и делало репортаж о том, что не всем соседям нравится порыв соседки к искусству во дворе. «Но ей все равно — нравятся ли эти фигуры или нет, она так видит. Вот так и живем: вздрагиваем и проходим мимо», — пояснил он.

Ранее в еще одном городе решили установить памятник советскому лидеру Иосифу Сталину. На этот раз было решено установить бюст в парке Победы Абакана. Инициатива об установке исходила от членов всероссийской организации «Дети войны».

