Москвичей напугали Бабой-Ягой

Жителей московского дома напугали скульптурами сказочных персонажей во дворе

Жителей столичного дома по адресу Гурьевский проезд, 9, напугали скульптурами сказочных персонажей. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва М125».

Двор в районе Орехово-Борисово был украшен стараниями местной жительницы. На пнях красуются разноцветные фигуры Бабы-Яги, Кощея Бессмертного, есть также Царевна-Лягушка, ожившие грибы и мухоморы.

Как объяснил житель дома, во двор несколько раз приезжало телевидение и делало репортаж о том, что не всем соседям нравится порыв соседки к искусству во дворе. «Но ей все равно — нравятся ли эти фигуры или нет, она так видит. Вот так и живем: вздрагиваем и проходим мимо», — пояснил он.

