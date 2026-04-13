19:09, 13 апреля 2026

Еще в одном российском городе появится памятник Сталину

Виктория Клабукова

Фото: Евгений Ларин / РИА Новости

В Абакане появится памятник советскому лидеру Иосифу Сталину. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Хакасия Валентин Коновалов.

С соответствующей инициативой выступили члены всероссийской организации «Дети войны». Вопрос был вынесен на общее голосование, итоги которого подвели в Общественной палате региона. По результатам народного голосования за установку мемориала высказались более 78 процентов участников. Возвести памятник генералиссимусу собираются в абаканском парке Победы.

В последние годы в России вопрос увековечивания памяти генсека стал подниматься все чаще. Скульптуры уже появились в Омске и Орлове. В Вологодской области их воздвигли целых три, а четвертый распорядился демонтировать суд. Идея воздвигнуть памятник Сталину выдвигалась в Ростове, Нижнем Новгороде, Боре и Хабаровске. В Екатеринбурге в честь Сталина захотели переименовать улицу, дополнив это установкой бюста.

В Калининграде, однако, предложение возвести монумент вождю отвергли, мотивировав отказ памятью о репрессиях.

