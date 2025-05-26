Девушка сбежала с мужем сестры через сутки после своей свадьбы

News9Live: Индианка сбежала с зятем от мужа через сутки после свадьбы

В Индии девушка из штата Уттар-Прадеш сбежала от мужа через сутки после свадьбы. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел 19 мая в округе Хамирпур. Свадьба состоялась за два дня до этого в доме семьи невесты. Затем молодожены поехали в дом семьи жениха, чтобы совершить необходимые ритуалы.

Ночью индианка позвонила мужу старшей сестры и позвала его. Зять приехал на машине в сопровождении двоих мужчин и увез свояченицу. Родственники мужа бросились за беглецами, но догнать не смогли. Затем брошенный муж с родными отправились в полицейский участок, и заявили, что сбежавшая жена украла украшения на 500 тысяч рупий (466 тысяч рублей).

Девушку вскоре нашли в доме сестры и доставили на допрос. Индианка заявила, что сбежала, потому что ее избила родня мужа из-за того, что приданое показалось для них маленьким. После этого девушку вернули в дом старшей сестры. Теперь полиция собирается устроить очную ставку между участниками конфликта.

В апреле 2024 года сообщалось, что в Индии невеста сбежала от жениха через день после свадьбы. Женщина прихватила с собой деньги мужчины.