Бензин в США рекордно подорожал

Бензин марки Regular в США подорожал до рекордного с июля 2022 года уровня

Бензин марки Regular в США подорожал до рекордного уровня. Об этом со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации сообщает РИА Новости.

Средняя стоимость топлива обновила рекордный уровень с июля 2022 года. Так, бензин марки Regular (аналог АИ-92) подорожал до 4,483 доллара за галлон (89 рублей за литр). За сутки цена выросла почти на 3 цента, а за неделю — более чем на 30 центов.

За день топливо подорожало в штате Калифорния почти на 2 цента, сейчас в этом штате самый высокий уровень цен — 6,131 доллара за галлон, или 121,7 рубля за литр. Чуть ниже цены в штатах Вашингтон, Орегон, Невада, Аляска и Гавайи. Там бензин стоит больше 5 долларов.

Самое дешевое топливо в Оклахоме — 3,897 доллара за галлон, или 77,36 рубля за литр. Почти на полтора цента оно дороже в Джорджии.

Ранее с резким подорожанием бензина столкнулись и жители Нидерландов. Оказалось, что из-за войны США и Израиля против Ирана и вызванного ею удорожания нефти розничные цены на этот вид топлива обновили в Нидерландах исторический максимум. 5 мая рекомендованная цена на бензин марки Euro95 выросла до 2,63 евро за литр.