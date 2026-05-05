Бензин в европейской стране рекордно подорожал

De Telegraaf: Цены на бензин в Нидерландах дошли до исторического максимума

Жители Нидерландов столкнулись с резким подорожанием бензина. Это сообщение газеты De Telegraaf процитировало ТАСС.

Оказалось, что из-за войны США и Израиля против Ирана и вызванного ею удорожания нефти розничные цены на этот вид топлива обновили в Нидерландах исторический максимум. 5 мая рекомендованная цена на бензин марки Euro95 выросла до 2,63 евро за литр.

В конце апреля сообщалось, что по итогам первого весеннего месяца 2026 года цены на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях стран Европейского союза продемонстрировали рекордный рост с 2022 года. Сильнее всего горючее подорожало в Бельгии, Швеции, Австрии, Чехии, Эстонии и Литве.

Тем временем в США бензин самой распространенной марки Regular вырос в цене до 4,457 доллара за галлон (3,8 литра). Это назвали самым высоким значением с июля 2022 года.