Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:18, 4 мая 2026Экономика

США столкнулись с рекордными ценами на бензин

ААА: Самый распространенный в США бензин подорожал до четырехлетнего максимума
Кирилл Луцюк

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Бензин марки Regular, самой распространенной в США, подорожал до 4,457 доллара за галлон (3,8 литра), что стало самым высоким показателем с июля 2022 года. Эти данные Американской автомобильной ассоциации (AAA) процитировало РИА Новости.

Больше всего за горючее приходится платить жителям Калифорнии. Им бензин обходится в 6,114 доллара за галлон. В штатах Вашингтон и Гавайи это жидкое топливо покупают по 5,6 доллара за галлон. Больше пяти долларов платят в Орегоне, Неваде и на Аляске.

Из 50 штатов лишь в 12 за бензин просят меньше четырех долларов. В штате Джорджия он самый дешевый — 3,859 доллара за галлон.

По данным агентства Reuters, из-за скачка цен на бензин в США начал страдать местный ресторанный бизнес. Несколько сетей, включая Wingstop и Domino's Pizza, заявили о снижении продаж в последнем квартале. С похожими жалобами выступили сети Shake Shack и Jack in the Box. Как следствие, индекс LSEG US Restaurant просел уже на пять процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о выборе английского языком для переговоров Пашиняна и Зеленского

    Дочь Машкова призналась в чувстве вины из-за отъезда из России

    Россиянам раскрыли приводящую к болезням сердца ошибку в рационе

    Российские подростки массово ринулись делать завивку волос

    Прошедший СВО звезда «Мажора» пригрозил судом журналистам

    Тайная дочь легендарного миллиардера стала на шаг ближе к получению его наследства

    Россиян призвали удалять с телефонов мемы перед поездкой в одну страну Ближнего Востока

    США столкнулись с рекордными ценами на бензин

    Названы ранние грибы для сбора в мае в Подмосковье

    Производство лифтов в России ускорило падение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok