Экономика
15:45, 4 мая 2026Экономика

Война Трампа с Ираном ударила по американским ресторанам

Reuters: Рестораны в США столкнулись с падением продаж из-за цен на бензин
Кирилл Луцюк

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Несколько американских сетей ресторанов, включая Wingstop и Domino's Pizza, заявили о снижении продаж в последнем квартале из-за резкого роста цен на бензин, вызванного войной США и Израиля против Ирана. Об этом сообщило Reuters.

С аналогичными жалобами выступили сети Shake Shack и Jack in the Box.

Издание отметило, что средняя цена на бензин в США выросла до 4,43 доллара, что почти на 40 процентов больше, чем в прошлом году. В Калифорнии это горючее стоит уже дороже шести долларов.

Снижение доверия инвесторов к ресторанному сектору подтверждается падением индекса LSEG US Restaurant на пять процентов, что привело к потере более 40 миллиардов долларов рыночной капитализации.

Ранее сообщалось, что индекс оптимизма малого бизнеса в США обрушился до 11-месячного минимума. Таким образом резкое подорожание энергоносителей из-за войны в Иране перевесило преимущества низких налогов.

