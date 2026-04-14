17:58, 14 апреля 2026Экономика

У малого бизнеса в США испортилось настроение

Reuters: Настроения малого бизнеса в США упали до 11-месячного минимума
Кирилл Луцюк

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Индекс оптимизма малого бизнеса в США упал до 11-месячного минимума. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на опрос, проведенный Национальной федерацией независимого бизнеса.

Оказалось, что резкое подорожание энергоносителей из-за войны в Иране перевесило преимущества низких налогов. Как следствие, индекс, о котором идет речь, снизился до 95,8. Это самое низкое значение с апреля 2025 года. Кроме того, это меньше среднего показателя (98) за более чем полвека.

Отмечается, что в ближайшее время настроения этой категории предпринимателей едва ли восстановятся, так как не предвидится признаков завершения ближневосточного конфликта и снижения нефтяных котировок.

В конце марта средняя цена бензина в США превысила рекордные четыре доллара за галлон. Так сильно это горючее не дорожало с августа 2022 года.

Кризисная ситуация распространилась и на штаты, где цены на бензин традиционно были низкими. Это города и населенные пункты в южной и юго-западной частях США. К середине марта автомобильное топливо в штатах Луизиана, Оклахома и Техас подорожало на треть, а в Колорадо — на 35 процентов. Самый стремительный рост цен зафиксировали в Нью-Мексико, где ценник на топливо вырос в среднем на 40 процентов.

    Последние новости

    Героя России, которого награждал Путин, ищут уже 10 дней. Есть четыре версии его странного исчезновения

    Мадьяр решил добиться от ЕС размораживания средств для одной страны

    Фото 82-летней Регины Дубовицкой вызвало сожаления в сети

    Задержан главный редактор «Сапы»

    Трамп высказался о следующем шаге в отношении Ирана

    Стало известно о взрыве в столице российского региона

    Горностай попозировал на камеру россиянке

    В центре Москвы перекрыли движение

    Самый дорогой зарубежный тур обошелся россиянам в миллион долларов

    «Поливает грязью президента». Уехавшему в Латвию актеру Смольянинову дали восемь лет колонии по делу о фейках про армию

    Все новости
