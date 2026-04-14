У малого бизнеса в США испортилось настроение

Reuters: Настроения малого бизнеса в США упали до 11-месячного минимума

Индекс оптимизма малого бизнеса в США упал до 11-месячного минимума. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на опрос, проведенный Национальной федерацией независимого бизнеса.

Оказалось, что резкое подорожание энергоносителей из-за войны в Иране перевесило преимущества низких налогов. Как следствие, индекс, о котором идет речь, снизился до 95,8. Это самое низкое значение с апреля 2025 года. Кроме того, это меньше среднего показателя (98) за более чем полвека.

Отмечается, что в ближайшее время настроения этой категории предпринимателей едва ли восстановятся, так как не предвидится признаков завершения ближневосточного конфликта и снижения нефтяных котировок.

В конце марта средняя цена бензина в США превысила рекордные четыре доллара за галлон. Так сильно это горючее не дорожало с августа 2022 года.

Кризисная ситуация распространилась и на штаты, где цены на бензин традиционно были низкими. Это города и населенные пункты в южной и юго-западной частях США. К середине марта автомобильное топливо в штатах Луизиана, Оклахома и Техас подорожало на треть, а в Колорадо — на 35 процентов. Самый стремительный рост цен зафиксировали в Нью-Мексико, где ценник на топливо вырос в среднем на 40 процентов.