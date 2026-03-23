10:08, 23 марта 2026Экономика

Война в Иране взвинтила цены на бензин в США

NYT: Цены на бензин в ряде штатов выросли более чем на 30 процентов в марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stephanie Scarbrough / AP

В марте цены на бензин на автозаправочных станциях (АЗС) в ряде штатов увеличились более чем на 30 процентов на фоне масштабных перебоев с поставками ближневосточного сырья. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на данные GasBuddy.

Ряд американских нефтяников зависели от поставок ближневосточного сырья. Речь идет, в частности, о таких гигантах, как Chevron и Marathon Petroleum. На этом фоне в одной только Калифорнии за последний год закрылись несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В итоге стоимость бензина в этом штате превысила 5 долларов за галлон.

Материалы по теме:
12 марта 2026
Теперь кризисная ситуация начала распространяться и на штаты, где цены на бензин традиционно были низкими. Речь идет, в частности, о городах и населенных пунктах, расположенных в южной и юго-западной частях США. К середине марта автомобильное топливо в штатах Луизиана, Оклахома и Техас стало дороже на треть, а в Колорадо — на 35 процентов. Самый стремительный рост цен был зафиксирован в Нью-Мексико, где стоимость бензина подскочила в среднем на 40 процентов.

Ранее руководители крупнейших американских нефтегазовых гигантов — Exxon Mobil, Chevron и ConocoPhillips — предупредили президента США Дональда Трампа о негативных последствиях начатой им военной операции в Иране. Из-за блокировки Ираном Ормузского пролива, отметили они, глобальный энергорынок может столкнуться с высокой волатильностью сырьевых котировок. Действия спекулянтов вкупе с нехваткой нефтепродуктов могут в итоге привести к росту цен на бензин на американском рынке, что может усилить социальную напряженность в стране.

