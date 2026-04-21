15:30, 21 апреля 2026Экономика

Война в Иране взвинтила цены на топливо в Европе

Eurostat: Цены на автозаправках в Евросоюзе показали рекордный рост с 2022 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Цены на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях (АЗС) в странах Евросоюза (ЕС) по итогам марта продемонстрировали рекордный рост с 2022 года. Об усугублении энергокризиса в регионе из-за войны в Иране сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистической службы блока Eurostat.

Самое стремительное удорожание бензина было зафиксировано на АЗС в Бельгии, Швеции, Австрии, Чехии, Эстонии и Литве. В этих странах темпы роста цен по итогам первого месяца весны составили 14-15 процентов. Нынешняя динамика оказалась максимальной с предыдущего энергокризиса, вызванного началом боевых действий на Украине.

В лидерах по темпам удорожания дизельного топлива оказались Чехия и Швеция. В этих странах прирост цен составил 27,6 процента. Резкое увеличение розничной стоимости этого вида топлива аналитики также зафиксировали в Эстонии (плюс 26,8 процента), Латвии (плюс 25,4 процента), Бельгии и Нидерландах (плюс 25,2 процента),

Подобную динамику эксперты объяснили масштабными перебоями в поставках нефтепродуктов из ближневосточных стран. Блокировка Ираном ключевой в регионе логистической артерии — Ормузского пролива — также привела к сокращению экспорта авиационного керосина. Если поставки последнего вида топлива не возобновятся в обозримом будущем, предупредил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, крупнейшим европейским аэропортам будет грозить массовая отмена рейсов в начале летнего сезона.

